Сахалинских предпенсионеров приглашают учиться
Островитяне предпенсионного возраста получают новые профессии и повышают квалификацию. При поддержке руководства региона в области реализуется федеральный проект «Старшее поколение». Снова стать студентом может любой желающий, которому до выхода на пенсию осталось менее пяти лет. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на островное правительство.
Обучение проходит по специальностям, востребованным на сахалинском рынке труда. Предпенсионеры могут не только получить новую профессию, но и повысить свою квалификацию.
– На Сахалине и Курилах особое внимание уделяется поддержке людей старшего поколения. Чтобы жизнь пенсионеров становилась более насыщенной культурой и спортом, правительство запустило проект «Сахалинское долголетие». Но не менее важно заботиться о жителях области, которым только предстоит выйти на пенсию. Получение образования и полезных навыков поможет продлить профессиональную карьеру на прежнем месте работы или найти новую, – отметил глава региона Валерий Лимаренко.
За пять месяцев реализации проекта «Старшее поколение» на обучение отправились 155 жителей Сахалинской области, из них 48 уже стали выпускниками. Всего в этом году более 200 жителей региона предпенсионного возраста смогут получить образование как в очной, так и в дистанционной форме.
Диплом специалиста по госзакупкам получила работник «Холмского хлебокомбината» Нина Баранова. С марта по июнь она обучалась дистанционно в Национальной академии современных технологий.
– Если правильно организовать свое время, нет ничего сложного. Самостоятельно изучаешь учебные материалы, законодательство, решаешь контрольные тесты. Все как на настоящем экзамене. Есть строго отведенное время, ты волнуешься, потом ждешь результата, – поделилась Нина Баранова.
Дополнительное образование она получала бесплатно – за счет работодателя ООО «Холмский хлебокомбинат». На этом предприятии Нина Борисовна работает по своей первой специальности – бухгалтер-аудитор. По ее словам, новые знания помогут ей более успешно выполнять свою работу.
– Работодателям компенсируют из средств федерального и областного бюджетов расходы на обучение предпенсионеров. А для неработающих граждан проект – это не только бесплатное образование, но и ежемесячная стипендия. Ее сумма определяется минимальным размером оплаты труда, умноженном на районный коэффициент, – рассказала заместитель руководителя агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Наталья Ковалева.
Напомним, проект «Сахалинское долголетие» действует с 1 апреля в Южно-Сахалинске, а с 1 мая – по всей области. За это время почти 2 тысячи пенсионеров в возрасте 65+ получили бесплатный доступ на объекты спорта и культуры. Люди старшего поколения тренируются под руководством опытных инструкторов, а в свободное время посещают концерты, спектакли, кинопоказы.
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