Цех по производству рыбьего жира и муки на Кунашире планируют открыть в конце года
«Южно-Курильский рыбокомбинат» начал получать от отечественных и зарубежных компаний, выпускающих питание для животных и рыб, запросы по поводу будущих поставок рыбной муки и рыбьего жира, хотя до старта нового производства остается еще несколько месяцев. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Корпорацию развития островного региона.
Напомним, инвестиционный проект реализуется на Кунашире. Он предполагает создание высокотехнологичного производства по глубокой переработке сырья. Инициатором выступило предприятие с давней, еще советской историей – «Южно-Курильский рыбокомбинат». Оно уже более 70 лет выпускает мороженную продукцию различной степени разделки из минтая, трески, наваги, лосося и других видов рыб. Сегодня это крупная компания с годовым объемом добычи водных биоресурсов в 40 тысяч тонн, обладающая мощным береговым перерабатывающим комплексом.
- При значительных объемах промысла неизбежно образуется большое количество отходов: головы, кости, плавники, субпродукты, - рассказал генеральный директор ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» Константин Коробков. – Поэтому мы приступили к созданию производства, которое позволит перерабатывать в пиковый период до 504 тонн сырья в рыбную муку и рыбий жир. Чтобы обеспечить максимальную загрузку, планируем использовать отходы не только от нашего производства, но и полученные от других компаний отрасли, базирующихся на острове.
Годовой объем продукции строящегося цеха превысит 8000 тонн. Из них 5000 тонн – рыбная мука. Остальное – рыбий жир. Сегодня в Южно-Курильске возведены основные металлоконструкции здания будущего цеха. Начинается монтаж стен и крыши, а также сборка основного производственного оборудования, изготовленного в Таиланде.
- Запуск цеха должен состояться в конце 2019 года, но уже сегодня наша компания получает обращения от потенциальных заказчиков, заинтересованных в нашей продукции, - сказал Константин Коробков. – Это производители кормов для животных и рыб, как отечественные, так и зарубежные. Сегодня по всему миру создаются крупные животноводческие комплексы, развивается аквакультура, становится все более популярным содержание домашних животных, рыбок. В результате растет спрос на различные виды кормов, содержащие рыбную муку и рыбий жир.
Реализация инвестиционного проекта стала возможной при поддержке корпорации развития.
- На производстве планируется создать 46 рабочих мест, - сказал Дмитрий Вдовин, руководитель акционерного общества, учрежденного правительством островного региона. – Важно также, что новый стимул для дальнейшего развития получит отдаленная, но очень перспективная территория, находящаяся в очень богатом районе Мирового океана.
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