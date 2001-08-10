Незаконное кафе сносят в Южно-Сахалинске

К демонтажу незаконно размещенного кафе «Алтай», расположенного на улице Сахалинской, приступили в областном центре. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию Южно-Сахалинска.

Отметим, сотрудники департамента общественной безопасности и контроля неоднократно обращались к собственнику о добровольном перемещении объекта торговли, применялись меры административного воздействия. Однако предприниматель отказался в добровольном порядке исполнить судебное решение по освобождению земельного участка от незаконной постройки.

Сегодня подрядчик, определенный департаментом землепользования, приступил к работам по демонтажу. Затраченные администрацией города денежные средства будут взысканы с собственника нестационарного объекта.

Департамент общественной безопасности и контроля напоминает, что размещение нестационарных объектов на территориях общего пользования осуществляется в соответствии с действующими схемами размещения таких объектов, утвержденными постановлением администрации города.

К собственникам незаконно установленных нестационарных объектов применяются меры административного воздействия в виде предупреждения или наложения штрафа: на граждан - до 3 000 рублей, на должностных лиц - до 10000 рублей, на юридических - до 50000 рублей. Кроме того, к лицам, осуществляющим деятельность в незаконно установленных нестационарных объектах, также применяются меры административного воздействия (торговля в неустановленных местах) в виде предупреждения или наложения штрафа: на граждан - до 5000 руб., на должностных лиц - до 20000 руб., на юридических - до 50000 рублей.

При повторных нарушениях штрафы существенно возрастают.