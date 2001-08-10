Во время ремонта перекрёстка Мира-Компроспект автобусы будут ездить по-другому

Корректировки в движении общественного транспорта вводят на время ремонтных работ на перекрестке Компроспект-Мира. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

Так, автобусы № 3, 6, 11, 16, 63, 71, 105 и 265а при движении по пр. Мира с юга на север будут объезжать ремонтируемый участок по ул. Дзержинского, свернув на ул. Антона Буюклы. Далее - по Компроспекту или ул. Хабаровской, согласно своим маршрутам.

Автобусы № 6, 11, 63, 16, 105, 71 и 256а, двигающиеся с севера города на юг, после поворота с ул. Ленина на Компроспект будут осуществлять объезд участка через улицы Чехова и Поповича.

Автобусы № 1, 9, 34, 62 и 45, двигающиеся с севера на юг, после поворота на Компроспект с ул. Ленина для объезда используют ул. Дзержинского и ул. Хабаровскую.

Автобус № 3, маршрут которого пролегает по пр. Мира с севера на юг и обратно, будет объезжать ремонтируемый участок через ул. Хабаровскую, ул. Чехова и ул. Поповича.

Остальные маршруты придерживаются прежней схемы объезда - через ул. Хабаровскую.

Администрация областного центра обращается к автовладельцам с просьбой заблаговременно продумать свои маршруты.