Во время ремонта перекрёстка Мира-Компроспект автобусы будут ездить по-другому
Корректировки в движении общественного транспорта вводят на время ремонтных работ на перекрестке Компроспект-Мира. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.
Так, автобусы № 3, 6, 11, 16, 63, 71, 105 и 265а при движении по пр. Мира с юга на север будут объезжать ремонтируемый участок по ул. Дзержинского, свернув на ул. Антона Буюклы. Далее - по Компроспекту или ул. Хабаровской, согласно своим маршрутам.
Автобусы № 6, 11, 63, 16, 105, 71 и 256а, двигающиеся с севера города на юг, после поворота с ул. Ленина на Компроспект будут осуществлять объезд участка через улицы Чехова и Поповича.
Автобусы № 1, 9, 34, 62 и 45, двигающиеся с севера на юг, после поворота на Компроспект с ул. Ленина для объезда используют ул. Дзержинского и ул. Хабаровскую.
Автобус № 3, маршрут которого пролегает по пр. Мира с севера на юг и обратно, будет объезжать ремонтируемый участок через ул. Хабаровскую, ул. Чехова и ул. Поповича.
Остальные маршруты придерживаются прежней схемы объезда - через ул. Хабаровскую.
Администрация областного центра обращается к автовладельцам с просьбой заблаговременно продумать свои маршруты.
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