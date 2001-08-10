Сахалинские девятиклассники сдали экзамены по истории, физике и географии

Экзамены по истории, физике, географии состоялись сегодня, 14 июня. Данные предметы сдавали 336 учеников 9 классов Сахалинской области (133 человека написали работу по истории, 33 - по физике и 170 по географии).

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве образования, на территории островного региона работал 21 пункт проведения экзамена (ППЭ). Продолжительность экзамена по истории и физике составляет 3 часа, а по географии 2 часа. Для успешной сдачи экзамена ученикам 9 классов необходимо набрать минимум 13 баллов по истории, 10 - по физике и 12 по географии. Результаты экзамена школьники смогут узнать не позднее 25 июня в своих образовательных учреждениях. Подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно в течение 2 рабочих дней со дня объявления результатов. Проведение экзамена контролировали специалисты, отвечающие за организацию государственной итоговой аттестации, члены государственной экзаменационной комиссии и общественные наблюдатели. Они отметили, что сегодняшний экзамен прошел в штатном режиме.

Напомним, основной период сдачи ОГЭ для учеников девятых классов стартовал 24 мая. Всего экзамены сдают более 5 тысяч учеников островного региона.

- С 25 июня по 2 июля начинаются резервные дни для сдачи экзаменов. Согласно порядку проведения ОГЭ в резервные дни экзамены могут сдавать те девятиклассники, которые по уважительной причине или по болезни не явились на экзамен, и те, кто не завершил экзамен по уважительной причине, а также те, кто получил одну или две неудовлетворительных отметки, - пояснила координатор проведения ГИА-9 на территории Сахалинской области Ольга Майорова.

Напоминаем, что для школьников и их родителей продолжает работать «горячая линия» по вопросам проведения экзаменов в 9 классах. Вопросы можно задать по телефонам: 8 (4242) 46-59-93,46-59-60.