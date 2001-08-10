Валерий Лимаренко ответит на вопросы луговчан

Врио губернатора региона Валерий Лимаренко встретится с жителями Лугового. Пообщаться с ним местные жители смогут в среду, 10 июня, в здании средней школы №30 по адресу: ул. Дружбы, 17. Начало встречи – в 17.00.

Там же в 16:00 состоится личный прием граждан министрами областного правительства и сотрудниками городской администрации, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.