Тихоокеанское
информационное агентство
18 Июня 2019
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12:07, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Валерий Лимаренко ответит на вопросы луговчан

Врио губернатора региона Валерий Лимаренко встретится с жителями Лугового. Пообщаться с ним местные жители смогут в среду, 10 июня, в здании средней школы №30 по адресу: ул. Дружбы, 17. Начало встречи – в 17.00.

 

Там же в 16:00 состоится личный прием граждан министрами областного правительства и сотрудниками городской администрации, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.

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