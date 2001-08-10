Проекты южно-сахалинских парков победили в общероссийском конкурсе

Проекты городского парка и парка в Дальнем стали победителями общероссийского конкурса «Жилье и городская среда - лучшие практики». Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию Южно-Сахалинска.

Конкурс «Жилье и городская среда - лучшие практики» проводят Совет главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований и Ассоциация проектировщиков Московской области. Его цель - выявление новых подходов в области градостроительства и формирования городской среды, повышение качества градостроительной документации и совершенствование профессионального мастерства.

Южно-Сахалинск на конкурс представил несколько проектов, в том числе эскизный проект благоустройства филиала городского парка в Дальнем и эскизный проект реновации городского парка культуры и отдыха им. Гагарина. Проекты заняли первое и второе место соответственно в разделе «Городская среда», номинация «Проекты».

Конкурс организован в рамках подготовки к 44-му заседанию Совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований. Награждение победителей и выставка лучших проектов состоялись в дни заседания Совета, который прошел в Томске. В мероприятии принял участие главный архитектор Сахалинской области Семен Вялкин.

Обе концепции по заданию администрации Южно-Сахалинска разработало ООО «ДАК - дальневосточная архитектурная компания» (г. Хабаровск). Они рассматривались на градостроительном совете при администрации, были одобрены и приняты в работу.

Так, уже реализуется проект реновации городского парка культуры и отдыха им. Гагарина. В основе концепции - улучшение, реконструкция, реставрация и внедрение новых объектов без разрушения целостности парковой территории, максимальное сохранение озеленения, совмещение исторического наследия и потребности современного общественного пространства, добавление парку функции внесезонного использования. В рамках проекта уже строится Фонтан времени, который откроется ко Дню города, экспертизу проходит проект по реконструкции открытого бассейна, начать работы планируется в следующем году и завершить в 2022. Проектом также предполагается строительство выставочного павильона и других объектов.

Концепция создания парка в Дальнем (филиал ГПКиО) предусматривает обустройство на территории за селом паркового пространства для семейного отдыха. Оно расположится в живописном месте с озерами и будет разделено на различные зоны. Для прогулок предусмотрены двухуровневые пешеходные дорожки, «бесконечный мост», вейк-парк (катание на специальной доске по водной поверхности), туристическая площадка, зона для барбекю, поле для гольфа. Проектирование начнется в 2020 году. Проект будет реализовываться в несколько этапов.

Жюри конкурса «Жилье и городская среда - лучшие практики» также отметило дипломами реализованный проект малоэтажной жилой застройки ЖК «Малиновка» и проект еще одного квартала малоэтажной застройки (ООО «СахЗем»).