Восстановлено электроснабжение трех сахалинских сёл после циклона

Специалисты Сахалинэнерго продолжают восстановительные работы на линиях электропередачи, поврежденных сегодня непогодой. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на энергокомпанию.

Сегодня к 13:00 энергетики возобновили подачу электроэнергии сёлам Охотское, Стародубское и Взморье. Продолжаются ремонтные работы на линиях электропередачи в городах Корсакове и Южно-Сахалинске. Задействовано 14 бригад компании (38 человек) и 14 единиц техники.

В целом, при прохождении непогоды, которая сопровождается дождем и ветром, произошло 16 отключений линий электропередачи напряжением 6-10 кВ.

Возобновить подачу электроэнергии в полном объеме планируется к 17 часам. Подробная информация о сроках восстановления размещена здесь.

Энергокомпания просит граждан соблюдать осторожность: не приближаться и не дотрагиваться до оборванных проводов, сообщать о них по телефону 112 (система взаимодействия экстренных оперативных служб) или в диспетчерские службы филиала Сахалинэнерго.