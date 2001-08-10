Снос расселённых бараков продолжается в Южно-Сахалинске

Департамент городского хозяйства готовится выставить на торги два муниципальных контракта на снос в общей сложности 37 расселенных аварийных домов. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

Одним из первых в списках значится аварийный дом №15б по ул. Поповича, который расположен в районе детского сада «Ягодка». Он будет снесен до 15 июля. Однако в ближайшие время в целях предотвращения угрозы обрушения и ограничения доступа посторонних лиц будут предприняты меры по частичному демонтажу объекта.

Под снос также пойдут дома по ул. Украинской (4 дома), ул. Больничной (5 домов), ул. 1-й Октябрьской, пер. Партизанскому и пер. Холмскому, ул. Тихой, ул. Гаражной, ул. Авиационной и др. Всего в списке более 20 улиц.

В ближайшее время подготовят документы на снос еще 17 домов, по которым есть постановления о выводе из эксплуатации. Таким образом, до октября должны быть снесены более 50 строений. Этот список пополняется по мере расселения аварийных домов.