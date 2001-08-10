Сети южно-сахалинского СНТ «Коммунальник» планируют передать муниципалитету

Совещание, посвященное путям решения сложившейся ситуации с энергоснабжением и задолженностью СНТ "Коммунальник", состоялось в мэрии Южно-Сахалинска. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

Напомним, серьезные проблемы возникли в «Коммунальнике» в прошлом году. Из-за большой задолженности, а также выявленных несанкционированных подключений ресурсоснабжающая организация на время отключила «Коммунальник» от электроснабжения. Стороны попытались договориться и решить вопрос, однако из-за юридических коллизий и проблем в правлении СНТ этого сделать не удалось, сумма долга достигла нескольких миллионов рублей. Кроме того, оказалось, что объекты энергосети, установленные на территории СНТ, например трансформаторная подстанция, не имеют необходимых документов и не согласованы, а сами сети находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. В результате вновь было прекращено энергоснабжение «Коммунальника».

Принимая во внимание тот факт, что в данном СНТ постоянно проживает большое количество населения, в администрации Южно-Сахалинска решили передать сети СНТ в собственность муниципалитета на обслуживание МУП «Электросервис». После этого их можно будет отремонтировать, привести в соответствующий нормам безопасности вид. В итоге это позволит обеспечить качественное энергоснабжение, а также исключить отключения добросовестных потребителей, которые исправно оплачивают счета. Со своей стороны должники, проживающие в СНТ, должны будут погасить сложившуюся у них задолженность.

Добавим, что для реализации такого плана членам СНТ необходимо провести общее собрание, в ходе которого они должны принять решение о передаче сетей в муниципалитет и о переходе на прямые расчеты за потребленную электроэнергию с заключением индивидуальных договоров.

- Нам необходимо, чтобы у вас был порядок, который достаточно сложно навести, принимая во внимание все сложившиеся обстоятельства: долги, аварийное состояние сетей, отсутствие документации. Тем не менее это возможно, и предлагаю этот путь пройти вместе, - обратился Сергей Надсадин к представителям «Коммунальника».

Мэр поручил направить официальное письмо в адрес руководства СНТ, чтобы они помогли собрать большинство жителей и инициировать встречу с администрацией Южно-Сахалинска. Ее планируют провести в начале июля.