Сети южно-сахалинского СНТ «Коммунальник» планируют передать муниципалитету
Совещание, посвященное путям решения сложившейся ситуации с энергоснабжением и задолженностью СНТ "Коммунальник", состоялось в мэрии Южно-Сахалинска. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.
Напомним, серьезные проблемы возникли в «Коммунальнике» в прошлом году. Из-за большой задолженности, а также выявленных несанкционированных подключений ресурсоснабжающая организация на время отключила «Коммунальник» от электроснабжения. Стороны попытались договориться и решить вопрос, однако из-за юридических коллизий и проблем в правлении СНТ этого сделать не удалось, сумма долга достигла нескольких миллионов рублей. Кроме того, оказалось, что объекты энергосети, установленные на территории СНТ, например трансформаторная подстанция, не имеют необходимых документов и не согласованы, а сами сети находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. В результате вновь было прекращено энергоснабжение «Коммунальника».
Принимая во внимание тот факт, что в данном СНТ постоянно проживает большое количество населения, в администрации Южно-Сахалинска решили передать сети СНТ в собственность муниципалитета на обслуживание МУП «Электросервис». После этого их можно будет отремонтировать, привести в соответствующий нормам безопасности вид. В итоге это позволит обеспечить качественное энергоснабжение, а также исключить отключения добросовестных потребителей, которые исправно оплачивают счета. Со своей стороны должники, проживающие в СНТ, должны будут погасить сложившуюся у них задолженность.
Добавим, что для реализации такого плана членам СНТ необходимо провести общее собрание, в ходе которого они должны принять решение о передаче сетей в муниципалитет и о переходе на прямые расчеты за потребленную электроэнергию с заключением индивидуальных договоров.
- Нам необходимо, чтобы у вас был порядок, который достаточно сложно навести, принимая во внимание все сложившиеся обстоятельства: долги, аварийное состояние сетей, отсутствие документации. Тем не менее это возможно, и предлагаю этот путь пройти вместе, - обратился Сергей Надсадин к представителям «Коммунальника».
Мэр поручил направить официальное письмо в адрес руководства СНТ, чтобы они помогли собрать большинство жителей и инициировать встречу с администрацией Южно-Сахалинска. Ее планируют провести в начале июля.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 10:31 Сегодня Южносахалинцев зовут на лекторий, посвящённый ювелирному искусству
- 10:10 Сегодня Судебные приставы предлагают сахалинцам воспользоваться «личным кабинетом»
11:02 Сегодня Сахалинские пассажирские поезда начали ездить по широкой колее
- 11:39 Сегодня Охинцы отправились в Якутию на смотр деятельности этнокультурных центров
09:00 20 Мая В Южно-Сахалинске прошла встреча с космонавтом-испытателем Александром Калери
15:00 20 Мая В Сахалинской области впервые вручили знак «Родительская слава»
15:45 22 Мая Флешмоб "Вода, я люблю тебя" стартовал на Сахалине
16:10 23 Мая Мужчина, пытавшийся подключить свой дом к ЛЭП, оставил часть Южно-Сахалинска без света
Выбор редакции
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
- 09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?