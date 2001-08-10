Первая выездная сессия школы «Зелёный остров» завершилась на Сахалине

Выездная сессия областной экологической школы «Зелёный остров» завершилась на Сахалине. В этом году занятия были организованы в Ногликах и Охе. Участниками экологической смены стали более 30 сахалинских школьников, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минобра.

Отметим, экологическая школа «Зелёный остров» действует на островах уже 24 года. Однако, выездная учебная сессия на севере Сахалина была проведена впервые. Инициатива проведения поступила от педагогов экологической школы.

В ходе сессии с юными экологами были проведены лекционные и практические занятия по темам: «Экология как наука», «Среды обитания живых организмов», «Живые организмы как среда обитания», «Методы полевых исследований в экологии», «Экология беспозвоночных», «Раннецветущие растения Сахалинской области», «Ядовитые растения Сахалинской области», «Экологическая система: структура, поток энергии, продуктивность» и др.

Кроме этого, в рамках сессии со школьниками были проведены полевые экскурсии, где на практике ребята познакомились с раннецветущими растениями и их особенностями, с птицами и насекомыми; узнали различные методики полевых исследований, правила описания геоботанической площадки, сбора гербария и работы с определителями растений и животных. Полученные знания ребята продемонстрировали, участвуя в эколого-краеведческой викторине «Биосфера: островные экосистемы». Ее для ребят разработали специалисты Центра детско-юношеского туризма г. Южно-Сахалинска.

Образовательную сессию для юных экологов проводили преподаватели СахГУ, Сахалинского института железнодорожного транспорта и Областного центра внешкольной воспитательной работы.

- Для плодотворной работы выездной сессии областной школы «Зеленый остров» были подготовлены хорошо оснащенные площадки, - рассказывает педагог-организатор Областного центра внешкольной воспитательной работы Светлана Фатыхова. - В Ногликах занятия проходили на базе гимназии. В Охе для нас свои двери гостеприимно открыл Дом детства и юношества. Надо отметить, что на своих учебных занятиях мы активно использовали современное интерактивное оборудование. Это позволило нам сделать учебный процесс более интересным и наглядным. Поддержка на местах была хорошей, теплой и радушной.

- В рамках сессии, нам удалось вспомнить «старое» и много узнать нового. Доступное и понятное объяснение материала. Высокий уровень лекторов с огромным личным опытом. Очень понравились практические занятия и экскурсии на природе, - поделились учащиеся школ г. Охи.

- Для нас очень важно, что специалисты из ведущих вузов, расположенных в Южно-Сахалинске, нашли возможность приехать и провести для наших ребят выездную сессию. Особенно бесценный опыт был получен в ходе практических занятий. Благодаря такому циклу обучения, наши ребята получили огромный опыт и новые знания, - сказала Ольга Ратканова, учитель биологии СОШ № 2 пгт. Ноглики.

- Областная очно-заочная экологическая школа «Зелёный остров» является одной из составных частей системы непрерывного экологического дополнительного образования и воспитания школьников Сахалинской области, рассчитанной на тех, кто проявляет интерес к биологическим наукам и природоохранной деятельности. И мы надеемся, что благодаря нашей выездной работе, количество учащихся школы «Зеленый остров» с каждым годом будет увеличиваться, – отметила научный руководитель школы Ольга Цырендаржиева.