С посадкой картофеля на островах справились на 100%
Несмотря на затянувшиеся дождливую погоду, работники сельскохозяйственных предприятий Сахалинской области высадили картофель на всей запланированной площади в оптимальные агротехнические сроки (до 20 июня). Это 1184 га – или 100,3% от плана. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минсельхоза.
Самая большая площадь под картофелем среди островных сельхозпредприятий и фермерских хозяйств в АО «Совхоз Южно-Сахалинский» – в краткие сроки «вторым хлебом» здесь засажены поля общей площадью 555 гектаров. На втором месте по объёму посадки сельскохозяйственный потребительский кооператив «Соколовский» (165 гектаров), на третьем месте – АО «Совхоз Тепличный» (под картофель отведено 105 га).
В крестьянско-фермерских хозяйствах островного региона площадь посадки, по данным на 17 июня 2019 года, составила 697 га, или 87,6% от плана.
Также завершен посев семян корнеплодов – морковь в сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах высеяна на площади 164,4 га – это 104,7 % к плану согласно заключенным соглашениям; свёкла высеяна на 124,2 га (в сельхозпредприятиях высеяно 100% площадей, в КФХ – 97,2%).
Кроме того, в середине июля запланирован посев овощей поздних сроков посева – это пекинская капуста и различные сорта редьки.
Что касается сева кормовых культур – по последним данным, в сельхозпредприятиях и КФХ на 100% завершён высев однолетних трав, площадь составила 4955,7 га, на 64% – многолетних трав, (посеяно на 714 га, последний срок сева – до 20 августа).
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