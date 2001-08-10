Свет вернулся в дома Южно-Сахалинска

Сахалинэнерго продолжает восстановительные работы на линиях электропередачи, поврежденных циклоном. Сегодня к 15:00 энергетики полностью возобновили подачу электроэнергии в областном центре, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на энергокомпанию.

В настоящее время продолжаются ремонтные работы на линии электропередачи в Корсакове, где без электроснабжения остается ряд домов. Задействовано 3 бригады компании (10 человек) и 3 единицы техники. Возобновить подачу электроэнергии планируется к 18:00.

В целом, при прохождении непогоды, которая сопровождалась дождем и ветром, произошло 16 отключений линий электропередачи напряжением 6-10 кВ.