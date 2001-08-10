Заявки на участие в конкурсе «Гордость Сахалинской области-2019» ждут от островитян

Прием заявок на участие в конкурсе «Гордость Сахалинской области-2019» продолжается в областном центре. Это региональный этап проекта «Наша гордость», который проводится в ДФО и поддерживается региональном правительством уже третий год подряд. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию облстного центра.

Островитяне могут рассказать о подвигах горожан по долгу службы и не только, многодетных или приемных семьях, пенсионерах, ведущих активный образ жизни, школьниках и студентах, реализующих социальные проекты в городах и селах области, отличившихся волонтерах, донорах и так далее.

Традиционно конкурс проводится по 6 номинациям: «Гражданская позиция», «Доброволец», «Активное долголетие», «Выдающийся родитель», «Юный гражданин», «Известный островитянин».

Принять участие в региональном этапе конкурса «Наша гордость» могут все желающие. Для этого необходимо до 21 июня подать заявку по электронной почте: gordost_2019@mail.ru.

Дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте правительства Сахалинской области.