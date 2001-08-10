Сахалинские пассажирские поезда начали ездить по широкой колее
Первый этап реконструкции инфраструктуры островной железной дороги завершен. На участке Холмск – Арсентьевка – Взморье протяженностью 161 км железнодорожная колея «перешита» на общесетевой стандарт ширины – 1520 мм. Первый пассажирский поезд по обновленной инфраструктуре отправился со станции Холмск 15 июня, собщает ТИА "Острова" со ссылкой на ОАО "РЖД".
Им стал пригородный состав №6115 сообщением Холмск – Томари, который начал регулярное движение после двухнедельного перерыва, связанного с переустройством железной дороги. 16 июня в расписание также вернулся рейс № 6116 в обратном направлении Томари – Холмск.
В перевозках в настоящее время задействованы пассажирские вагоны, работавшие на островной магистрали до реконструкции колеи. Их переставили на вагонные тележки стандарта 1520 мм, которые были закуплены на ОАО «Тверской вагоностроительный завод» при финансовой поддержке «Корпорации развития Сахалинской области». По мере «перешивки» колеи, на широкий ход переставят все работающие на линии пассажирские вагоны.
В дальнейшем планируется поступление нового подвижного состава. Так, осенью на остров прибудут три рельсовых автобуса РА3 для пригородных маршрутов, а в первом квартале 2020 года ожидается прибытие 18 новых пассажирских вагонов, которые войдут в состав поездов дальнего следования.
Напомним, комплексное переустройство на Сахалине железной дороги с колеи шириной 1067 мм стартовало в 2003 году. За это время реконструированы сотни километров главного хода, построены десятки новых мостов и водопропускных труб. Произведена модернизация систем сигнализации, централизации и блокировки, станционных линий связи, внедрены современные технологии для повышения качества обслуживания клиентов и пассажиров. 15 июня стартовал второй этап «перешивки» на участке Тихая – Поронайск протяженностью 159 км. Полностью завершить реконструкцию колеи планируется в 2020 году.
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