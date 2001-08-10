Охинцы отправились в Якутию на смотр деятельности этнокультурных центров
Десятый межрегиональный смотр деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока состоится в Якутске. С 18 по 22 июня в нем примут участие и сахалинцы, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областной центр народного творчества.
Делегация в составе трех человек: Хурьюн Александра Владимировна, Кельман Наталья Николаевна, Очан Елена Васильевна — члены охинской местной общественной организации центр по сохранению и развитию традиционной культуры коренных малочисленных народов севера Сахалина «Кых-кых» (Лебедь) в сопровождении ведущего методиста ОЦНТ — Ольги Хурьюн отправились в путь , чтобы принять участие в конференции и творческой программе, провести мастер-классы и представить выставку декоративно прикладного творчества выставки.
На несколько дней в Якутии соберутся представители редких народов, населяющих Север, Сибирь и Дальний Восток, которые продемонстрируют свою культуру, традиции и обычаи, народное творчество. Также состоятся конференция и круглые столы, где будут обсуждаться вопросы сохранения традиционной культуры малочисленных народов, дальнейшее развитие и перспективы сотрудничества этнокультурных центров.
Организаторы отмечают, что проведение таких смотров способствует развитию культуры коренных малочисленных народов и созданию условий для обеспечения доступа к культурным ценностям различных этнических групп, формированию чувства толерантности и взаимопонимания между народами, а также активизации исследовательской, аналитической, организационно-творческой и учебно-методической работы.
На юбилейный межрегиональный смотр ожидается визит заместителя министра культуры Российской Федерации Ольги Яриловой, министров культуры Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, которые также примут участие в заседании Координационного совета Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по культуре в городе Якутске и побывают на Ысыахе Олонхо в селе Намцы Намского улуса.По информации пресс-службы, сохранению культуры, традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов, заселяющих Арктическую зону, уделяется большое внимание со стороны руководства региона.
«Мы много говорим о развитии Арктики, достижениях местной промышленности – сколько алмазов, нефти и газа добыто. Но мы никогда не должны забывать, что развитие Арктической зоны – это, прежде всего, улучшение качества жизни людей», – приводятся в сообщении слова главы Якутии Айсена Николаева.
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