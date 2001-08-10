Движение авто на ж\д переезде Тихая–Поронайск ограничат

В связи с реконструкцией железнодорожной колеи с 15 по 24 июня на участке магистрали Тихая – Поронайск будут производиться работы по ремонту переездного настила. В это время движение автомобилей по переездам будут ограничено (проезжую часть будут перекрывать по полосам поочередно). Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ОАО "РЖД".

Водителей учесть эту информацию при планировании поездок и отнестись с пониманием к временному неудобству.