Тихоокеанское
информационное агентство
18 Июня 2019
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14:24, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Движение авто на ж\д переезде Тихая–Поронайск ограничат

 

В связи с реконструкцией железнодорожной колеи с 15 по 24 июня на участке магистрали Тихая – Поронайск будут производиться работы по ремонту переездного настила. В это время движение автомобилей по переездам будут ограничено (проезжую часть будут перекрывать по полосам поочередно). Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ОАО "РЖД".

Водителей учесть эту информацию при планировании поездок и отнестись с пониманием к временному неудобству.

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