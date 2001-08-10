Опасные бактерии нашли в сахалинском молоке

Специалисты межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора провели 1174 исследования. В ходе испытаний получено 34 положительных результата, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на ведомство.

Всего в рамках государственного задания проведено 608 исследований. В рамках других видов исследований были проверены 296 образцов пищевой продукции, 142 биологического и патологоанатомического материала, 16 проб воды, а также 40 исследований в области карантина растений, 43 - кормовой муки и кормов и 28 прочих.

Среди пищевой продукции исследовались рыба и морепродукты (297): крабы, креветки (67 исследований), рыба сырец и рыба мороженая (141) и другие морепродукты (89).

В резульате лабораторных испытаний получено 34 положительных результата. Так, в 24 случаях выявлены гельминты в рыбе (в неживом виде), в 1 пробе творога обезжиренного обнаружены БГКП, в 9 случаях в молоке сыром превышен показатель КМАФАнМ (бактерии, дрожжи, плесневые грибы).

Информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему «Веста», Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов РФ и иные ведомства.