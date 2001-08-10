Сахалинца самолётом доставили в Хабаровск для оказания медпомощи

Самолет Ан-74 МЧС России совершил санитарный рейс. Он вылетел из аэропорта Хабаровска сегодня, 18 июня, в 9.00. Экипажу предстояло транспортировать 51-летнего пациента из Южно-Сахалинска в Хабаровск для оказания экстренной медицинской помощи. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное управление МЧС.

В 11.30 самолёт поднялся в воздух с пациентом на борту и направился в Хабаровск, где в 13.01 совершил посадку. Мужчина был передан врачам «скорой помощи» для транспортировки в Хабаровскую областную клиническую больницу.