Тихоокеанское
информационное агентство
18 Июня 2019
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Сахалинца самолётом доставили в Хабаровск для оказания медпомощи
16:03, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинца самолётом доставили в Хабаровск для оказания медпомощи

Самолет Ан-74 МЧС России совершил санитарный рейс. Он вылетел из аэропорта Хабаровска сегодня, 18 июня, в 9.00. Экипажу предстояло транспортировать 51-летнего пациента из Южно-Сахалинска в  Хабаровск для оказания экстренной медицинской помощи. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное управление МЧС.

В 11.30 самолёт поднялся в воздух с пациентом на борту и направился в Хабаровск, где в 13.01 совершил посадку. Мужчина был передан врачам «скорой помощи» для транспортировки в Хабаровскую областную клиническую больницу.

 

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