Школьникам Южно-Сахалинска вручили стипендии и премии администрации и гордумы

Торжественная церемония вручения разовых стипендий, премий поддержки администрации Южно-Сахалинска и Городской Думы в сфере образования состоялась в областном центре.

Как рассказали ТИА "Острова" в агентстве по развитию города, 77 талантливых ребят, 7 школьных и творческих команд чествовали во Дворце детского (юношеского) творчества. Праздничное настроение помогли создать лучшие детские коллективы города, которые представили яркие танцевальные и вокальные номера.

Замдиректора департамента образования Светлана Захарова поздравила школьников, педагогов, родителей и вручила премии «Интеллект», разовые стипендии «Лучший по предмету», а также премии и разовые стипендии «Творческая одаренность».

- В нашем городе очень много талантливой молодежи, и такой вид поощрения учащихся, добившихся высоких результатов в учебной, спортивной, творческой, научной и общественной деятельности, будет дополнительным стимулом не останавливаться на достигнутом и хорошим стартом для дальнейших побед, - отметила Светлана Захарова.

Заместитель председателя Городской Думы Николай Артеменко и депутат Городской Думы Олег Логачев также наградили учащихся премиями поддержки Городской Думы в сфере образования.

- Я активно участвую в общественной жизни города и муниципальных конкурсах, таких как «Безопасное колесо», «Праздник безопасности», «Пожарная безопасность». Когда твои старания так высоко оценивают - это всегда приятно! Конечно, для этого нужно много трудиться. Очень здорово, что в нашем городе есть такая премия. И я знаю, что моя социальная работа нужна и она будет полезной для других ребят, - поделилась впечатлениями Ксения Алуева, ученица 6-го класса школы №30.