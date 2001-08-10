Школьникам Южно-Сахалинска вручили стипендии и премии администрации и гордумы
Торжественная церемония вручения разовых стипендий, премий поддержки администрации Южно-Сахалинска и Городской Думы в сфере образования состоялась в областном центре.
Как рассказали ТИА "Острова" в агентстве по развитию города, 77 талантливых ребят, 7 школьных и творческих команд чествовали во Дворце детского (юношеского) творчества. Праздничное настроение помогли создать лучшие детские коллективы города, которые представили яркие танцевальные и вокальные номера.
Замдиректора департамента образования Светлана Захарова поздравила школьников, педагогов, родителей и вручила премии «Интеллект», разовые стипендии «Лучший по предмету», а также премии и разовые стипендии «Творческая одаренность».
- В нашем городе очень много талантливой молодежи, и такой вид поощрения учащихся, добившихся высоких результатов в учебной, спортивной, творческой, научной и общественной деятельности, будет дополнительным стимулом не останавливаться на достигнутом и хорошим стартом для дальнейших побед, - отметила Светлана Захарова.
Заместитель председателя Городской Думы Николай Артеменко и депутат Городской Думы Олег Логачев также наградили учащихся премиями поддержки Городской Думы в сфере образования.
- Я активно участвую в общественной жизни города и муниципальных конкурсах, таких как «Безопасное колесо», «Праздник безопасности», «Пожарная безопасность». Когда твои старания так высоко оценивают - это всегда приятно! Конечно, для этого нужно много трудиться. Очень здорово, что в нашем городе есть такая премия. И я знаю, что моя социальная работа нужна и она будет полезной для других ребят, - поделилась впечатлениями Ксения Алуева, ученица 6-го класса школы №30.
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