Островной скот перевели на летне-пастбищное содержание

Скот в сельскохозяйственных предприятиях Сахалинской области перевели на летне-пастбищное содержание. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минсельхозе, по данным на 18 июня всё поголовье крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях Сахалинской области переведено на летне-пастбищное содержание. Последним скот в летние лагеря определили работники ООО «АПИС» на севере острова.

Всего на пастбища переведено около 12 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе молочного направления продуктивности – более 6 тысяч голов, мясного направления – более 5 тысяч.

К переводу в предприятиях были подготовлены летние доильные площадки, проведён ремонт, подготовлено оборудование. Проведена диспансеризация коров, сделаны все необходимые прививки.

Летне-пастбищный период в сельхозпредприятиях области продлится до середины октября. В этом промежутке улучшается здоровье коров, повышаются воспроизводительные функции, снижается себестоимость продукции.

На сегодняшний день в сельскохозяйственных предприятиях области содержится 3708 молочных коров, от которых получают в сутки более 73 тонн молока.

Надой одной фуражной коровы в хозяйствах, по последним данным, составляет в сутки 19,7 кг молока, это второе место среди субъектов ДФО (на 1 месте – Приморье). Наибольшая молочная продуктивность на сегодня достигнута в: ООО «Грин Агро-Сахалин» – 23,2 кг, СПК «Соколовский» – 21,9 кг, АО «Совхоз Заречное» – 21,8 кг.