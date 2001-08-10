Оленёнку, родившемуся в сахалинском зоопарке, выбрали имя
Конкурс, объявленный 29 мая на лучшую кличку олененку, завершен. Предложенные имена отличались различными вариантами – от сказочных до реальных человеческих. Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинском зоопарке, новорожденного наделяли также названиями месяцев и национальными символами народов Севера. Олененку предлагали клички животных-героев известных мультфильмов и произведений. Из такого многообразия выбрать одно единственное имя было нелегко.
Тем не менее сотрудники зоопарка остановились на одном из них – Айхор, по названию водопада реки Комиссаровка, протекающей в Корсаковском районе.
Автором этой клички и победителем конкурса стала жительница Корсакова Евгения Воронкова. Победительнице вручат благодарственное письмо и приз.
«Для меня победа в этом конкурсе стала совершенно неожиданной,- поделилась с нами Евгения, - даже семье не стала говорить, что приняла участие, не верила, что обратят внимание. Просто отправила имя и все. Когда узнала о том, что зоопарк просит сахалинцев назвать олененка, сразу пришло на ум название водопада близ реки Комиссаровка. Хотелось, чтобы имя малыша было созвучно с нашим островом, его природой».
Айхор за период, пока ему искали имя, подрос. Сегодня он смелее пробует траву и корм у родителей. Активного и любознательного олененка все чаще интересуют посетители и почти без страха он подходит к тем, кто пришел познакомиться с ним ближе.
Посмотреть на Айхора можете и вы. Зоопарк ждет всех желающих с 10:00 до 20:30 ежедневно.
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