Заявки на участие в образовательном форуме ждут от южносахалинцев
От островных педагогов ждут заявки на участие в I Международном образовательном форуме «Образование - энергия будущего». Он пройдет в Южно-Сахалинске 15-16 августа, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.
Через два месяца областной центр впервые станет местом проведения масштабного образовательного форума, на который соберутся педагоги из разных регионов России, а также из Японии, Кореи. Мероприятие пройдет при поддержке института проблем образовательной политики «Эврика» (Москва). Ожидается участие ведущих представителей педагогической общественности России и других государств, а также органов исполнительной и законодательной власти нашей страны.
В рамках форума состоятся обмен лучшими педагогическими практиками, лекции по проблемам реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и другим актуальным вопросам развития современной системы образования.
Подать заявку на участие в I Международном образовательном форуме «Образование - энергия будущего» можно, заполнив специальную электронную форму на сайте мероприятия: юсоф.рф. Регистрация продлится до конца июля.
Напомним, на одной из площадок форума состоятся презентации участников конкурса культурно-образовательных инициатив. Прием заявок от конкурсантов будет проводиться с 1 до 10 июля 2019 года. Как рассказывают в департаменте образования, основная цель конкурса - создание пространства для экспертной оценки и консультационного сопровождения культурно-образовательных инициатив, направленных на повышение качества общего (включая дошкольное) и дополнительного образования (для детей и взрослых), предоставляемого жителям городов (муниципалитетов), независимо от возраста и социального статуса.
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