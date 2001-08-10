Тест-полосками обеспечат около 14 тысяч островных диабетиков

На Сахалине втрое увеличили норму выдачи медицинских средств для больных сахарным диабетом. Минздрав области дополнительно закупит почти 100 тысяч упаковок с тест-полосками, для чего из областного бюджета выделят 77 миллионов рублей. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.

Нововведения коснулись 14 тысяч жителей Сахалина и Курил. Медицинскими средствами в тройном объеме обеспечиваются инсулинозависимые пациенты с сахарным диабетом второго типа. Кроме того, в число региональных льготников теперь включили инвалидов первой группы, неработающих инвалидов второй группы и детей с ограниченными возможностями здоровья, у которых диагностировали сахарный диабет.

– Проблему нехватки тест-полосок сахалинцы и курильчане неоднократно поднимали на наших встречах в районах и по горячей линии «1-300». В области достаточно ресурсов, чтобы людям не приходилось покупать медицинские препараты за свой счет. Поэтому было оперативно решено утроить норму выдачи, – сказал Валерий Лимаренко.

Тест-полоски помогают пациентам контролировать уровень сахара в крови. Как рассказала начальник отдела лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Сахалинской области Галина Степкина, раньше пациентам выдавали одну упаковку в квартал, четыре в год, теперь же – по одной упаковке каждый месяц. Их можно получить по рецепту врача в аптеке.

– Одна упаковка в месяц – это оптимальный вариант. Измерять сахар надо регулярно. Раньше для этого приходилось докупать полоски за свои деньги, а это достаточно дорого, – отметил житель Южно-Сахалинска Александр Ставер.

Необходимый резерв тест-полосок в регионе уже создан. Для обеспечения льготников закуплено 54,5 тысячи упаковок тест-полосок, впоследствии будет дополнительно приобретено еще 41,5 тысячи упаковок.