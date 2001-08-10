Ещё трое сахалинских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку и физике основного периода 2019 года. Еще трое выпускников островных школ за свою работу получили 100 баллов, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минобра.
Русский язык сдавали 2604 выпускника школ Сахалина и Курил. Двое одиннадцатиклассников получили на данном экзамене 100 баллов. Ими стали: Екатерина Светличная (гимназия №2 Южно-Сахалинска) и Валерия Ким (СОШ № 5 Углегорска). 461 выпускник получил результат от 80 до 99 баллов. Минимальный порог для получения аттестата в 24 балла не преодолели лишь 10 человек.
Выпускники текущего года, которые не смогли набрать необходимый для получения аттестата минимальный балл на ЕГЭ по русскому языку, но получили положительный результат на ЕГЭ по математике, смогут пересдать русский язык в резервный срок сдачи ЕГЭ – 26 июня.
100 баллов на ЕГЭ по физике получил Максим Котенко, выпускник лицея №2 областного центра. Всего итоговую аттестацию по физике сдавали 487 одиннадцатиклассников. 12 экзаменационных работ оценены на 80 и более баллов.
По итогам 8 экзаменов 5 работ островных выпускников оценены на 100 баллов. Как сообщалось ранее, с 17 июня по 1 июля проходят резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.
Узнать свои результаты участники могут на официальном информационном портале ЕГЭ, сайте министерства образования Сахалинской области. Кроме этого, результаты передаются в школы и отделы образования.
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