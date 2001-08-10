Мэрия: лица, допустившие столбы пыли на улице Ленина, будут наказаны
Мэрия накажет ответственных лиц, допустивших проведение работ на улице Ленина Южно-Сахалинска с нарушением действующих правил благоустройства. Об этом ТИА "Острова" сообщили в агентстве по развитию областного центра.
Накануне вечером эта ситуация вызвала большой общественный резонанс. Техника подрядной организации, ведущей работы по ремонту участка улицы Ленина в районе универмага «Сахалин», поднимала клубы пыли на дороге, чем создавала значительные неудобства автомобилистам, прохожим, а также жителям расположенных здесь домов.
Администрация Южно-Сахалинска считает эти действия недопустимыми. Меры реагирования были приняты незамедлительно. Помимо оперативного подключения административной комиссии, от подрядной организации были получены объяснения.
По словам дорожников, 18 июня, как только позволила погода, этот участок улицы Ленина они начали готовить под асфальтирование, которое намечено на завтра. Для этого дорожную поверхность необходимо максимально очистить от пыли. Производить обеспыливание можно несколькими способами. Например, промыть участок водой. Но в данном случае это невозможно. Из-за того, что снят значительный слой асфальта, ливневки находятся выше обрабатываемой поверхности и могут возникнуть сложности с отводом воды и просушкой этого участка, что застопорит асфальтирование.
- Мы приносим свои извинения горожанам за доставленные неудобства. Сотрудники, по вине которых произошла эта ситуация, будут наказаны, - отметил представитель подрядчика.
Администрация Южно-Сахалинска в очередной раз напоминает всем организациям, ведущим на территории городского круга строительно-монтажные или земляные работы, о неукоснительном соблюдении правил благоустройства. За их невыполнение компании ждут привлечение к административной ответственности и значительные денежные штрафы.
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