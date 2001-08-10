Перекресток Мира - Компроспект закроют в эти выходные дни в Южно-Сахалинске

Временные ограничения в движении транспорта на предстоящие выходные дни вводятся на перекрестке двух проспектов в Южно-Сахалинске - Мира и Коммунистического. Они продлятся с 21.00 21 июня до 06.00 24 июня, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

Напомним, ранее подрядная организация закрывала данный участок для выполнения ремонта. Однако из-за неблагоприятных погодных условий удалось выполнить лишь часть работ. Остальные перенесли на предстоящие выходные дни.

Напомним, работы проводятся в рамках муниципального контракта по капитальному ремонту Коммунистического проспекта.

Автомобилистов просят автомобилистов заранее планировать свои маршруты.