Тихоокеанское
информационное агентство
20 Июня 2019
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Стадион «Космос» в Южно-Сахалинске временно закрыт

Стадион «Космос» в Южно-Сахалинске временно закрыт

С сегодняшнего дня, 19 июня, южно-сахалинский стадион «Космос» закрыт для посетителей. Вновь он будет открыт для горожан с 3 июля. Необходимость закрытия возникла в связи с подготовкой и проведением культурных мероприятий, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городского парка.

В предстоящую пятницу, 21 июня на территории «Космоса» пройдет общегородской выпускной вечер. А следующих выходных здесь отметят День молодежи.

Администрация городского парка приносит свои извинения за доставленные неудобства.

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