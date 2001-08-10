Пациента из Ноглик самолётом доставили в областную больницу

Самолет Ан-74 МЧС России совершил санитарный рейс. Накануне, 19 июня, спасателям предстояло транспортировать 57-летнего пациента из Ноглик в областной центр. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Воздушное судно вылетело из аэропорта Хабаровска в 14:50. В 17.55 самолёт поднялся в воздух с пациентом на борту и направился в Южно-Сахалинск, где в 18.20 совершил посадку.

Мужчина был передан врачам «скорой помощи» для транспортировки в областную клиническую больницу. В полете его сопровождал врач Ногликской ЦРБ.