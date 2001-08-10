Пройти бесплатный осмотр у врачей сахалинцы могут дважды в неделю

Диспансеризацию в областных поликлиниках можно пройти по средам и субботам. Это сделано для того, чтобы обследования жителей проходили в более комфортных условиях, когда у врачей наименьшая занятость. Данная информация была озвучена во время рабочей поездки главы региона Валерия Лимаренко в планировочный район Луговое. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областное правительство.

Врио губернатора посетил городскую поликлинику №6. Поинтересовался у персонала, готово ли учреждение качественно и оперативно проводить диспансеризацию жителей.

– В этом году в Сахалинской области обследования для выявления и предупреждения развития различных заболеваний должны быть проведены у 300 тысяч человек. К сожалению, в первой половине года эта работа была организована не эффективно. Поэтому задача на текущий момент – мобилизоваться и провести диспансеризацию в запланированном объеме, - отметил Валерий Лимаренко.

Глава сахалинского минздрава Владимир Ющук сообщил, что подготовлена новая программа массового обследования жителей области.

– Все поликлиники получили свое задание по объему работы. Понимание есть в отношении каждого терапевта. Учреждения, участвующие в процессе диспансеризации, будут работать в едином режиме: во вторую половину дня среды, и по субботам. На первом этапе такая схема вводится для медучреждений Южно-Сахалинска, через неделю – уже всей области. Люди должны понимать, что если в среду в 17.00 они зашли на территорию поликлиники, то здесь все организовано так, чтобы можно было в комфортных условиях за один день пройти первый этап обследования, – рассказал Владимир Ющук.

Главный врач поликлиники №6 Артем Нагорный сообщил, что новый режим работы уже введён в данном учреждении.

– В субботу пациенты могут пройти обследование с 8.00 до 15.00. В среду диспансеризация проходит во второй половине дня, когда основной поток пациентов спадает, - сказал главврач, добавив, что специалисты учреждения работают с коллективами близлежащих организаций и населением, приписанным к поликлинике. – Ведем переговоры, обзваниваем пациентов, приглашаем их на прием.

Артем Нагорный рассказал, что учреждение работает над увеличением доступности медицинских услуг. В частности, взят по совместительству еще один стоматолог. В итоге было увеличено количество талонов на прием. С 24 июня выйдет еще один врач. Проблема отсутствия окулиста решена за счет сотрудничества с железнодорожной поликлиникой и консультативно-диагностическим центром. Специалисты этих учреждений принимают жителей Лугового. Кроме того, пациенты по выбору направляются в городскую или областную больницу.

Выполнили в поликлинике №6 и поручение главы области, данное в мае 2019 года об увеличении время работы учреждения. Сейчас оно функционирует с 8.20 до 20.00.

До конца октября 2019 года в поликлинике планируется провести ремонт 14 кабинетов и регистратуры корпуса №3. Также здесь осенью будет создан Call-центр, а уже сейчас завершено благоустройство прилегающей территории.