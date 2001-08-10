Более 80 домов обследуют на аварийность в Южно-Сахалинске

Самый высокий процент жилья с большой степенью износа в Южно-Сахалинске. Здесь, как и во всех районах, специализированная комиссия проводит обследование жилых домов. Задачу в три раза быстрее ликвидировать аварийный жилфонд на Сахалине и Курилах поставил глава региона Валерий Лимаренко в апреле этого года. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областное правительство.

На 1 января 2019 года в области было официально признано аварийным 262,2 тысяч квадратных метров жилья. Фактически домов с высокой степенью износа оказалось в разы больше – свыше 1 миллиона «квадратов».

– Масштабы этой проблемы долгие годы замалчивались, но все стало очевидно во время поездок по районам. Я своими глазами увидел, что люди живут в опасных для здоровья условиях. При этом их дома по бумагам признавались пригодными для проживания. Правительство оперативно взялось за решение этой проблемы. Программу переселения, рассчитанную до 2024 года, выполним уже в 2020-ом, – отметил глава области Валерий Лимаренко.

Сегодня в муниципальных образованиях проводится обследование проблемных домов, которые должны быть признаны аварийными и подлежащими сносу. В состав комиссии входят представители управления жилищной политики, департамента городского хозяйства, отдела муниципального жилищного контроля, а также Центра гигиены и эпидемиологии и Роспотребнадзора, пожарного надзора.

Накануне специалисты осмотрели несколько домов в Южно-Сахалинске и планировочном районе Луговое. Жители дома №6 по улице Гайдука очень ждут, когда их переселят.

– Дом постоянно подтапливает канализация, зимой не выдерживают и лопаются батареи, пол просел, в туалете крошится потолок. Надеемся, что уже скоро переедем отсюда, – поделилась жительница Лугового Елена Ким.

Как рассказала секретарь межведомственной комиссии по оценке жилого фонда при администрации Южно-Сахалинска Валентина Котова, строительная лаборатория обследует фундамент, стены, перекрытия, крышу и инженерные сети дома. Если хотя бы один из этих элементов находится в аварийном стоянии, комиссия решает, что есть основания для признания дома подлежащим сносу.

– Администрация муниципального образования включает дом в программу переселения, закладываются бюджетные средства, обозначаются сроки расселения жильцов. Сейчас в программе более 130 домов в областном центре, и эта цифра увеличивается, – рассказал заместитель начальника управления жилищной политики администрации Южно-Сахалинска Владимир Щетинин.

В планах на обследование стоят 87 домов. Чтобы быстрее выполнить программу по переселению сахалинцев и курильчан, в этом году было более чем три раза увеличено финансирование жилищной программы – с 1,2 до 4,1 миллиарда рублей.