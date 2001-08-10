Почти 400 островитян заявились на образовательные форумы с начала года
Почти 400 сахалинцев заявилось на различные форумы, которые состоялись или продолжаются сегодня в разных регионах страны. Они проходят в рамках всероссийской форумной кампании «Росмолодёжь», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное агентство по развитию молодежи.
Одним из самых массовых форумов в этом году стала «Таврида». Туда отправились десятки сахалинцев. Некоторые островитяне прошли обучение и уже в августе станут волонтерами первого фестиваля творческих сообществ «Таврида -АРТ», который соберет тысячи молодых деятелей культуры и искусства.
- Для меня это самый душевный форум. Мы стали одной большой командой, которая каждый день совершенствуется и развивается, - отметил участник смены «Волонтёры форума Таврида 5.0» Егор Шеховцов.
- За несколько проведённых дней на «Тавриде», каждый его участник становится тебе близким, родным человеком, который готов на всё ради тебя. На форуме царит непередаваемая атмосфера любви, добра и позитива, - рассказал участник смены «Волонтёры форума Таврида 5.0» Даниил Плютин.
Кроме лекций, мастер-классов и различных творческих мероприятий сахалинцы поучаствовали в конкурсе грантовых проектов. Например, холмчанин Эрнерст Суютбеков стал победителем на одной из смен. Молодой человек выиграл почти 3 миллиона рублей на реализацию своей идеи - строительства сквера.
- «Таврида» расширяет горизонты возможностей каждого участника, даёт уверенность в своих силах. Это мир, после которого ты уже не будешь прежним. Участие в подобных мероприятиях дает возможность получить яркие, незабываемые эмоции, знания и, конечно же, общение с коллегами и единомышленниками изо всех уголков России. Я рада, что поучаствовала, - поделилась участница смены «Молодёжный архитектурный проектный офис» Юлия О.
Поучаствовать в форумах могут все желающие. Чтобы попасть на образовательную площадку необходимо подать заявку и пройти отбор. В этом году регистрация на все молодёжные форумы проходит в системе «Молодежь России».
- Это хороший повод для ребят узнать что-то новое. Мы, конечно, проводим форумы на островах в рамках нашей региональной форумной кампании «Остроvа», но попасть на всероссийское событие тоже отличная возможность прокачать свои навыки и обучиться новым технологиям, - подчеркнул куратор региональной форумной кампании «Остроvа» Алексей Ченских.
Организационный взнос для участников не предусмотрен. Проживание, питание и образовательная программа оплачиваются за счёт принимающей стороны, транспортные расходы – за счёт направляющей стороны. С участниками, которые пройдут конкурсные испытания, свяжется региональная форумная кампания «ОстроVa - 2019».
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