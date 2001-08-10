Южносахалинцев приглашают на конференцию по вопросам труда

Научно-практическая конференция на тему «Достойная занятость, международные и национальные трудовые нормы для обеспечения лучшего будущего сферы труда» пройдет с 27 по 28 июня в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областной союз организаций профсоюзов.

Цель конференции – собрать на одной площадке профессионалов и экспертов сферы труда для обсуждения вопросов обеспечения достойной занятости, безопасных условий труда, роста уровня заработной платы.

В ходе мероприятия участники выступят с докладами на социально-трудовую тематику, состоится семинар по правозащитной работе, пройдет обмен мнениями и опытом в режиме «круглого стола», будут определены проблемные аспекты применения трудового законодательства, выработаны предложения и рекомендации, направленные на совершенствование правовых норм труда.

Конференция станет одним из ключевых событий масштабного цикла официальных мероприятий, проходящих на международном, федеральном, региональном уровнях под эгидой Международной организации труда, отмечающей в 2019 году свой столетний юбилей.