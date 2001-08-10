Лучшего пожарного выбрали в Сахалинской области
Смотр-конкурс на звание «Лучший пожарный» среди работников противопожарной службы Сахалинской области завершился в Анивском районе. Испытать себя на прочность смогли борцы с огнем из 11 районов региона, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на островное управление противопожарной службы.
Участники показали владение теорией, практическую и физическую подготовку. В начале состязаний организаторы оценили знания бойцов. Пожарные ответили на вопросы по профессиональной подготовке, после чего приступили к отработке практических занятий. Им предстояло на скорость в правильном порядке надеть боевую одежду пожарного и снаряжение, связать двойную спасательную петлю, подняться по штурмовой лестнице на 4 этаж учебной башни и сдать физические нормативы.
– Оценка испытаний проводилась по двум критериям – правильность выполнения и затраченное время. Было оговорено, что все должно быть согласно правилам. Если участник забыл что-нибудь застегнуть, неправильно повязал узел, не заправил боевую одежду или не надел защитную теплоизоляционную подкладку, начисляются штрафные очки, – рассказал секретарь комиссии по организации и проведению конкурса Василий Кузьменко.
По результатам состязаний первое место досталось пожарному Долинского пожарного отряда Константину Кононенко. На втором месте оказался работник Поронайского пожарного отряда Альберт Шарипов. Третье место занял Илья Голод из Тымовского пожарного отряда. Победителей наградили дипломами и денежными призами. Призеров – грамотами.
Мероприятие прошло в противопожарной службе Сахалинской области впервые. Смотр-конкурс состоял из двух этапов. Сначала отборочные туры проходили среди нескольких сотен пожарных. Наиболее подготовленные бойцы определили лучшего. Победитель отправится на финал всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший пожарный», который пройдет с 30 июля по 2 августа 2019 года в Астрахани.
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