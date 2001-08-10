Улицу Ленина в Южно-Сахалинске теперь будут асфальтировать ночью

Работы по асфальтированию дорожного полотна на ремонтируемом участке ул. Ленина от ул. Сахалинской до ул. Карла Маркса Южно-Сахалинска будут проводиться в вечернее и ночное время. Для этого подрядная организация скорректировала свой график ведения работ.

Как рассказали ТИА "Острова" в агентстве по развитию областного центра, вчера на данном участке начались работы по асфальтированию. Чтобы полностью не закрывать движение по одной из ключевых транспортных артерий подрядчик изначально принял решение о проведении части работ в ночное время. Однако вскоре от жильцов близлежащих домов стали поступать жалобы на шум в темное время суток. Работы пришлось перенести на день. Дорогу закрыли по полосам. Но в светлое время суток с немалой проблемой - большими автомобильными пробками - столкнулись автолюбители и пассажиры общественного транспорта.

Проанализировав дорожную ситуацию, решили работать после вечернего часа пик и тем самым минимизировать неудобства как для жильцов рядом стоящих домов, так и для автомобилистов. Кроме того, подрядчик заверил, что для снижения уровня шума в ночные часы будут производиться лишь работы по устройству асфальтобетонного покрытия.

Ночные работы существенно сократят срок исполнения контракта: работы по асфальтированию завершатся гораздо раньше, чем если бы они проводились днем. Администрация областного центра просит жителей с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам. В случае, если уровень шума в ночное время в местах проведения работ будет завышен, будут предприняты меры по урегулированию данного вопроса и пересмотрен график работ.