Улицу Ленина в Южно-Сахалинске теперь будут асфальтировать ночью
Работы по асфальтированию дорожного полотна на ремонтируемом участке ул. Ленина от ул. Сахалинской до ул. Карла Маркса Южно-Сахалинска будут проводиться в вечернее и ночное время. Для этого подрядная организация скорректировала свой график ведения работ.
Как рассказали ТИА "Острова" в агентстве по развитию областного центра, вчера на данном участке начались работы по асфальтированию. Чтобы полностью не закрывать движение по одной из ключевых транспортных артерий подрядчик изначально принял решение о проведении части работ в ночное время. Однако вскоре от жильцов близлежащих домов стали поступать жалобы на шум в темное время суток. Работы пришлось перенести на день. Дорогу закрыли по полосам. Но в светлое время суток с немалой проблемой - большими автомобильными пробками - столкнулись автолюбители и пассажиры общественного транспорта.
Проанализировав дорожную ситуацию, решили работать после вечернего часа пик и тем самым минимизировать неудобства как для жильцов рядом стоящих домов, так и для автомобилистов. Кроме того, подрядчик заверил, что для снижения уровня шума в ночные часы будут производиться лишь работы по устройству асфальтобетонного покрытия.
Ночные работы существенно сократят срок исполнения контракта: работы по асфальтированию завершатся гораздо раньше, чем если бы они проводились днем. Администрация областного центра просит жителей с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам. В случае, если уровень шума в ночное время в местах проведения работ будет завышен, будут предприняты меры по урегулированию данного вопроса и пересмотрен график работ.
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