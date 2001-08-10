Завтра в Новоалександровске не будет воды
Завтра, 21 июня, с 9.00 холодное и горячее водоснабжение отключат в жилых домах по улицам 2-ой Красносельской, 2-ой Комсомольской, 30 лет Победы, Мичурина и по переулкам Железнодорожному и Горького в Новоалександровске. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на СКК.
Для детских садов будет организован подвоз воды.
Завершить работы и возобновить подачу холодной и горячей воды планируется в 15.00.
Сахалинская коммунальная компания просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и произвести необходимые запасы воды заблаговременно. Получить дополнительную информацию можно по телефонам диспетчерской службы компании: 72-30-13, 72-33-89. Кроме того, с полным перечнем всех домов, попадающих под отключение, можно ознакомиться в разделе «Оперативная сводка отключений» на сайте СКК.
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