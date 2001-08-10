Горячую воду отключат в 7 микрорайонах Южно-Сахалинска
Сахалинская коммунальная компания проведет очередной этап гидравлических испытаний тепловых сетей в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СКК.
Сегодня, 21 июня специалисты будут проверять на прочность и плотность магистральные теплотрассы, питающие теплом и горячей водой южную часть города.
В этой связи с 13.00 до 20.00 будет ограничена подача горячей воды в 9, 11, 12, 12а, 13, 13а и 14 микрорайонах Южно-Сахалинска. Однако в случае выявления повреждений трубопроводов, время подачи горячей воды по микрорайонам может быть скорректировано.
СКК также обращает внимание жителей спальных микрорайонов на то, что сроки подачи горячей воды непосредственно в квартиры горожан также зависят от качества и оперативности работы сотрудников управляющих компаний, которые занимаются обслуживанием внутридомовых инженерных коммуникаций.
В ходе гидравлических испытаний тепловых сетей 10, 13, 17 и 18 июня специалистами СКК выявлено 37 повреждений, 12 их них уже устранены. Участки, где вынуждено было нарушено благоустройство, включены в адресный перечень для восстановления на 2019 год.
«Сахалинская Коммунальная Компания» рекомендует не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки и рядом с тепловыми камерами в период гидравлических испытаний. Также рекомендуется не оставлять в зонах теплотрасс автомобильный транспорт.
При обнаружении порывов, локальных течей, размыва грунта и выхода воды на поверхность необходимо сообщать информацию по телефонам диспетчерской службы компании: 72-30-13, 72-33-89. (круглосуточно).
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