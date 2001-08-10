СахГУ будет руководить Николай Бармин

Новый руководитель вуза, временно исполняющий обязанности ректора Николай Бармин, был представлен ученому совету СахГУ. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу университета.

Приказ о его назначении подписал министр науки и высшего образования России Михаил Котюков. Николай Бармин сменил Олега Федорова, который возглавлял университет с 2016 года.

Знакомство с новым главой вуза прошло в зале ученого совета СахГУ. Заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков, представив Николая Бармина, отметил, что развитие вуза является одной из приоритетных задач для регионального правительства. Именно поэтому врио губернатора области Валерий Лимаренко принял решение оказать поддержку вузу и выделить средства на дополнительные бюджетные места по приоритетным направлениям подготовки, на обновление материально-технической базы вуза и строительство университетского кампуса.

– Правительство региона возлагает большие надежды на взаимодействие с университетом, особенно в части создания инновационно-технологического кластера в Сахалинской области, – отметил Вячеслав Аленьков. – Сейчас ведется активная работа с министерством науки и высшего образования РФ по приданию СахГУ статуса «опорный вуз», что позволит рассчитывать в дальнейшем на дополнительное федеральное финансирование.

В приветственном слове Николай Бармин рассказал ученому совету о планах работы и о перспективах развития вуза. В ближайшее время он намерен провести ряд встреч с руководителями, чтобы обсудить программу развития образовательной организации и расставить в ней нужные акценты. По его мнению, университету необходимо активно включаться во все проекты регионального правительства. Это поможет привлечь в вуз новые кадры, дополнительное финансирование и войти в состояние динамичного развития.

– Я понимаю, какие серьезные задачи стоят сейчас перед нашим университетом: мы должны стать для региона по-настоящему опорным вузом, – подчеркнул новый врио ректора. – Добиться поставленной цели возможно только общими усилиями коллектива университета и правительства Сахалинской области. Поэтому прошу всех настроиться на плодотворную совместную работу и максимально проявить свои профессионально-деловые качества.

Учредитель университета в лице министерства науки и высшего образования принял накануне заявление от Олега Федорова об освобождении его от должности исполняющего обязанности ректора вуза по собственному желанию, в связи с истечением срока полномочий. При этом Олег Анатольевич остается в команде университета и принял предложение нового главы вуза занять пост проректора.

Николай Юрьевич Бармин – доктор социологических наук, кандидат экономических наук, доцент. Автор 49 публикаций. Родился в 1963 году; окончил Горьковский государственный педагогический институт им. М. Горького; работал директором Ильинской средней школы; был директором департамента образования и науки при администрации Нижегородской области; в период с 1990 по 1993 год входил в Комитет Верховного совета Российской Федерации по науке и народному образованию. До своего назначения на пост врио ректора СахГУ, с 2006 по 2019 годы, возглавлял ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования».

Награжден знаком «Отличник народного просвещения», грамотами Правительства РФ и Министерства образования РФ.