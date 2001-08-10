Один из дворов на улице Украинской Южно-Сахалинска ждет капремонт
Жильцы четырех домов по ул. Украинской обратились к мэру Южно-Сахалинска Сергею Надсадину с просьбой прояснить ситуацию по ремонту их дворовой территории. Среди местного населения стали распространяться слухи, что площадку капитально отремонтируют только через 6 лет - в 2025 году, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.
По поручению главы областного центра накануне, 20 июня с жильцами домов №1, 1а, 3 и 3а встретились сотрудники МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».
По словам жильца дома №1 Александра Родина, ремонтных работ в этом районе не было много лет.
- Детская площадка - без слез не взглянешь. Элементы остались с советских времен. Подростки каждый вечер выходят в футбол играть, а негде. Бордюры и асфальтовое покрытие местами просто исчезли. У меня внук растет, где ему играть? - сказал он.
Представители управления дорожного хозяйства и благоустройства успокоили граждан: дворовая территория жилых домов №1, 1а, 3 и 3а по ул. Украинской внесена в план по капитальному ремонту на 2020 год. Помимо проезжей части будет обустроена и детская площадка.
Стоит отметить, что одной из приоритетных задач городской администрации является благоустройство всего областного центра, в том числе и его отдаленных районов. Так, в нынешнем году начат капитальный ремонт ул. Украинской на всей ее протяженности. Сегодня работы ведутся на первом участке - от НУЗ «Дорожная больница» до пр. Мира. В рамках данного проекта будут обустроены и прилегающие территории вплоть до границ жилых домов. К примеру, приведут в порядок северную сторону жилого дома №3 по ул. Украинской. Но работы во дворе будут организованы по окончании ремонта проезжей части. Если одновременно делать и дорогу, и двор, возможен автомобильный коллапс. Кроме того, в 2019 году капитально отремонтируют дворовую территорию дома №15а по ул. Украинской. На 2020 год запланирован ремонт рядом с жилыми домами №7, 9,11, 22 и 22а.
Во время встречи вновь был затронут вопрос об обустройстве около дома № 1 разворотной площадки. Собравшимся напомнили, что этот участок относится к городской улично-дорожной сети. Тупиковая часть улицы - единственное место, где можно организовать площадку для разворота общественного транспорта, которая крайне необходима в этом районе для обеспечения безопасности дорожного движения.
Карман будет использоваться исключительно для разворота автобусов и машин экстренных служб. Стоянка и парковка общественного транспорта тут запрещена - здесь установят соответствующие знаки. Конечную остановку для общественного транспорта оборудуют напротив жилого дома №3.
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