Юным сахалинцам расскажут о вреде наркотиков

Лекция на тему «Я выбираю жизнь» для школьников пройдет в областной библиотеке 25 июня. Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Перед учащимися выступит психиатр-нарколог областного наркологического диспансера. Врач расскажет о вреде наркотиков, их губительных последствиях для организма, а также о том, какая ответственность грозит за правонарушения, связанные с употреблением и незаконным оборотом наркотических средств, даст советы, как не поддаться соблазну употребить запрещенные вещества. Для закрепления информации, школьникам покажут тематический видеоролик.

Присоединиться к мероприятию могут все желающие. Начало в 10.00.

Справки по телефону 8 (4242) 45-25-22.