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12:54, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Сахалинский скот поили опасной водой
Сотрудники межобластной ветеринарной лаборатории обнаружили нарушения в ходе исследования проб воды для поения животных одного из островных хозяйств.
Как сообщили ТИА "Острова" в Россельхознадзоре, при проверке в двух пробах специалисты нашли ОКБ (общие колиформные бактерии) и ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии).
Эти показателя являются индикаторами качества. В данном случае это означает, что такую воду перед использованием нужно очищать, проводить обеззараживание и дезинфекцию.
Отметим, исследования проводились по заявке хозяйства.
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