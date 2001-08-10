Сахалинский скот поили опасной водой

Сотрудники межобластной ветеринарной лаборатории обнаружили нарушения в ходе исследования проб воды для поения животных одного из островных хозяйств.

Как сообщили ТИА "Острова" в Россельхознадзоре, при проверке в двух пробах специалисты нашли ОКБ (общие колиформные бактерии) и ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии).

Эти показателя являются индикаторами качества. В данном случае это означает, что такую воду перед использованием нужно очищать, проводить обеззараживание и дезинфекцию.

Отметим, исследования проводились по заявке хозяйства.