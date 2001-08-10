Автобус №34 в Южно-Сахалинске будет временно ездить по-другому маршруту

Схему движения автобусного маршрута №34 временно меняют в Южно-Сахалинске. Это связано с проведением капитального ремонта ул. Украинской на участке от ул. Карьерной до пер. Энергетиков, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

Так, до 31 июля автобусы с пр. Мира будут сворачивать направо на ул. Крайнюю, проходить через ул. Карьерную и выходить на ул. Украинскую в районе дорожной больницы, разворачиваться и двигаться в обратном направлении также по ул. Карьерной.

Для удобства пассажиров определены временные места остановок: на пр. Мира при движении с юга на север в районе здания № 21-б, на ул. Карьерной при движении в обратную сторону напротив дома № 27.