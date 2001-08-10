Стипендию мэра Южно-Сахалинска вручили 25 школьникам
Церемония вручения именных стипендий мэра Южно-Сахалинска накануне прошла в администрации областного центра. Награду вручили 25 учащимся 9-11-х классов восьми общеобразовательных школ, четырех гимназий и двух лицеев, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию города.
В течение учебного года ребята становились победителями и призерами муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников, учебно-исследовательских конференций, спортивных соревнований, творческих конкурсов, фестивалей.
В начале встречи юных жителей областного центра и их родителей от имени мэра Сергея Надсадина поздравила вице-мэр города Елена Федорова:
- Сегодня в этом зале собрались, без преувеличения, самые талантливые и старательные старшеклассники Южно-Сахалинска. Каждый из вас показывает успехи в учебе и одновременно покоряет новые рубежи в науке, искусстве и спорте. Спасибо за ваш труд, за ваши результаты, за желание быть лучшими! Вы - наше достояние. Уверена, что будущее нашего города в надежных руках. Желаю вам не останавливаться на достигнутом, а идти вперед. Пусть каждый новый день дарит вам только яркие впечатления и положительные эмоции!
Сертификаты о получении именной стипендии и подарки получили:
учащиеся 9-х классов:
- Александр Втюрин (СОШ № 23);
- Юрий Кашпурович (лицей № 2);
- Ким Ми Ра (лицей № 2);
- Юлия Мазырко (СОШ № 32);
- Даниил Морковин (СОШ № 1);
- Егор Обухов (восточная гимназия);
- Егор Свистун (лицей № 1);
- Евгений Ципровский (СОШ № 5);
- Антон Ярмольчук (СОШ № 3);
учащиеся 10-х классов:
- Ульяна Андрейко (СОШ № 5);
- Вита Вон (восточная гимназия);
- Софья Кудряшова (СОШ № 22);
- Алена Кускова (СОШ № 32);
- Анна Нестерова (гимназия № 3);
- Дарья Островская (СОШ № 3);
учащиеся 11-х классов:
- Михаил Агличеев (лицей № 1);
- Татьяна Грохотова (СОШ № 8);
- Диана Демина (СОШ № 26);
- Алексей Калиновский (СОШ № 22);
- Полина Ковширина (СОШ № 26);
- Ярослав Комлев (гимназия № 3);
- Марина Малыш (гимназия № 2);
- Алена Мирошевская (гимназия № 1);
- Ирина Петровская (СОШ № 8);
- Ха Ми Ен (гимназия № 1).
Ученица 10-го класса восточной гимназии Вита Вон подобную награду получила впервые, но останавливаться на достигнутом не планирует. Девушка является чемпионом Дальнего Востока по кикбоксингу и призером Всероссийских спортивных юношеских игр.
- Сказать честно, до 9-го класса не любила учиться. Желание получать знания пришло лишь после сдачи ОГЭ. Приняла решение идти в 10-й класс, а затем получить высшее образование. В будущем хочу стать дипломатом. Понимаю, что последний год в школе - самый трудный, но планирую одинаково уделять время как учебе, так и дополнительной деятельности, - сказала она.
Золотой медалист, призер регионального этапа олимпиады по биологии и дальневосточной олимпиады школьников «Будущее медицины Дальнего Востока» Алексей Калиновский отметил, что для достижения каких-либо результатов необходимо трудиться, любить сам процесс учебы, добывать знания, а не гоняться за оценками или премиями.
- В школе любил естественные дисциплины: физику и биологию. Свое будущее планирую связать с медициной. Еду поступать в Томский университет на специальность «Медицинская биофизика». Через 6 лет смогу заняться диагностированием различных заболеваний, используя современное оборудование, - добавил выпускник.
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