Стипендию мэра Южно-Сахалинска вручили 25 школьникам

Церемония вручения именных стипендий мэра Южно-Сахалинска накануне прошла в администрации областного центра. Награду вручили 25 учащимся 9-11-х классов восьми общеобразовательных школ, четырех гимназий и двух лицеев, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию города.

В течение учебного года ребята становились победителями и призерами муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников, учебно-исследовательских конференций, спортивных соревнований, творческих конкурсов, фестивалей.

В начале встречи юных жителей областного центра и их родителей от имени мэра Сергея Надсадина поздравила вице-мэр города Елена Федорова:

- Сегодня в этом зале собрались, без преувеличения, самые талантливые и старательные старшеклассники Южно-Сахалинска. Каждый из вас показывает успехи в учебе и одновременно покоряет новые рубежи в науке, искусстве и спорте. Спасибо за ваш труд, за ваши результаты, за желание быть лучшими! Вы - наше достояние. Уверена, что будущее нашего города в надежных руках. Желаю вам не останавливаться на достигнутом, а идти вперед. Пусть каждый новый день дарит вам только яркие впечатления и положительные эмоции!

Сертификаты о получении именной стипендии и подарки получили:

учащиеся 9-х классов:

- Александр Втюрин (СОШ № 23);

- Юрий Кашпурович (лицей № 2);

- Ким Ми Ра (лицей № 2);

- Юлия Мазырко (СОШ № 32);

- Даниил Морковин (СОШ № 1);

- Егор Обухов (восточная гимназия);

- Егор Свистун (лицей № 1);

- Евгений Ципровский (СОШ № 5);

- Антон Ярмольчук (СОШ № 3);

учащиеся 10-х классов:

- Ульяна Андрейко (СОШ № 5);

- Вита Вон (восточная гимназия);

- Софья Кудряшова (СОШ № 22);

- Алена Кускова (СОШ № 32);

- Анна Нестерова (гимназия № 3);

- Дарья Островская (СОШ № 3);

учащиеся 11-х классов:

- Михаил Агличеев (лицей № 1);

- Татьяна Грохотова (СОШ № 8);

- Диана Демина (СОШ № 26);

- Алексей Калиновский (СОШ № 22);

- Полина Ковширина (СОШ № 26);

- Ярослав Комлев (гимназия № 3);

- Марина Малыш (гимназия № 2);

- Алена Мирошевская (гимназия № 1);

- Ирина Петровская (СОШ № 8);

- Ха Ми Ен (гимназия № 1).

Ученица 10-го класса восточной гимназии Вита Вон подобную награду получила впервые, но останавливаться на достигнутом не планирует. Девушка является чемпионом Дальнего Востока по кикбоксингу и призером Всероссийских спортивных юношеских игр.

- Сказать честно, до 9-го класса не любила учиться. Желание получать знания пришло лишь после сдачи ОГЭ. Приняла решение идти в 10-й класс, а затем получить высшее образование. В будущем хочу стать дипломатом. Понимаю, что последний год в школе - самый трудный, но планирую одинаково уделять время как учебе, так и дополнительной деятельности, - сказала она.

Золотой медалист, призер регионального этапа олимпиады по биологии и дальневосточной олимпиады школьников «Будущее медицины Дальнего Востока» Алексей Калиновский отметил, что для достижения каких-либо результатов необходимо трудиться, любить сам процесс учебы, добывать знания, а не гоняться за оценками или премиями.

- В школе любил естественные дисциплины: физику и биологию. Свое будущее планирую связать с медициной. Еду поступать в Томский университет на специальность «Медицинская биофизика». Через 6 лет смогу заняться диагностированием различных заболеваний, используя современное оборудование, - добавил выпускник.