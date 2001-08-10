Тихоокеанское
информационное агентство
22 Июня 2019
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16:13, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

«Горячая линия» по противодействию коррупции пройдет в мэрии Южно-Сахалинска

В понедельник, 24 июня, администрация Южно-Сахалинска проведет «горячую линию» о противодействии коррупции среди муниципальных служащих и работников городских учреждений и предприятий. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

Отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений департамента кадровой политики напоминает, что основными признаками коррупционного поведения являются использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды, обогащения, противоречащее законодательству и моральным нормам, а также использование своего статуса и авторитета для получения различных преференций и возможностей, злоупотребление доверием.

Звонки будут принимать в рабочее время по телефону 300-782.

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