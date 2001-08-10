Сахалинские школьники освоили железнодорожные профессии

Традиционный месячник профессиональной ориентации провели для школьников на детской железной дороге в Южно-Сахалинске. 46 ребят из Холмского, Ногликского и Поронайского районов знакомились с работой железной дороги, посещали музеи и ж\д предприятия областного центра. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной железной дороги.

Дети смогли увидеть, как ремонтируют и обслуживают подвижной состав в ремонтном локомотивном депо, посетили колесный цех. Они побывали на пожарном поезде, где примерили защитные костюмы и ликвидировали условный пожар. На детской железной дороге в городском парке Южно-Сахалинска школьники увидели, как их сверстники, члены кружка «Юный железнодорожник», осваивают профессии проводника, машиниста, диктора и дежурного по станции.