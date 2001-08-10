Акция по сбору макулатуры в вузах стартовала на Сахалине

Ассоциация зеленых вузов России при поддержке движения ЭКА запускает вторую волну всероссийской акции по сбору вторичного сырья и макулатуры Recycle it 2.0. Сахалинским студентам предлагают организовать прием макулатуры в своих учебных заведениях в Дни единых действий, которые пройдут с 17 по 30 июня, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на Ассоциацию "зелёных" вузов России.

Для участия в акции необходимо:

собрать команду;

заполнить короткую анкету и получить подробные инструкции по организации акции, а также приглашение на специальный обучающий вебинар;

организовать в своих университетах мобильные пункты для приема бумажного вторсырья;

отправить собранную макулатуру в переработку;

рассказать о результатах проведенной акции в соцсетях с хэштегом #RecycleIt2.0.

В вузах, где уже действует прием макулатуры на постоянной основе, организаторы предлагают провести праздник “Экодвор”. Он включает мобильный пункт приема вторсырья (бумага, стекло, металл, пластик) и мероприятия, направленные на вовлечение участников в практику раздельного сбора и сокращение количества производимого мусора. Инструкции о проведении праздника также будут направлены участникам акции.

Все организаторы акции получат дипломы участников всероссийского проекта, а три команды, сдавшие в переработку наибольшее количество макулатуры, будут награждены полезными экопризами от Движения ЭКА.

“Прошлогодняя акция получила огромный резонанс в студенческом сообществе, ее организаторами стали более 600 молодых людей по всей стране. Это говорит о том, что сегодняшние студенты осознают свою экологическую ответственность и готовы вносить личный вклад в решение проблемы мусора в России”, - говорит Андрей Руднев, председатель Ассоциации зеленых вузов России.

Участниками первой волны акции Recycle it! стали семь тысяч студентов из 73 вузов страны. Ребята сдали в переработку 45 тонн макулатуры и около тонны пластика, стекла, батареек и другого вторсырья.

Итоги акции Recycle It! можно найти на сайте Ассоциации зеленых вузов России.