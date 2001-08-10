Островные школьники отдохнули в Крыму

Сегодня группа из 119 юных островитян вернулась обратно домой после отдыха на Крымском полуострове. Это был первый организованный заезд юных островитян в Крым нынешним летом. Часть своих летних каникул они провели на берегу Черного моря, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минобра.

- Мы сегодня встречаем наших ребят. Это первая группа школьников, которая вылетала в Республику Крым 1 июня, - рассказывает Ольга Наливкина, сотрудник министерства образования Сахалинской области. - Дети прилетели загорелые и отдохнувшие. Эмоции переполняют. По словам ребят, погода не подвела, было много солнечных дней. Три недели пролетели как один миг. Дети вернулись в отличном настроении, с массой положительных эмоций и новых впечатлений.

Напомним, в этом году островные школьники проводят летние каникулы на базе двух крымских лагерей – «Арт ­ Квест», расположенном недалеко от города Саки, и «Лучистом», что в Евпатории. Продолжительность крымских каникул – 21 день.

Вернувшиеся на остров мальчишки и девчонки утверждают, что отдых получился на славу, программа была настолько насыщенной, что свободного времени не было совсем. Ежедневно для них проводились интересные развлекательные и интеллектуальные мероприятия: праздники открытия и закрытия смены, командные и индивидуальные конкурсы, спортивные состязания, игры-путешествия, песенные фестивали, интеллектуальные поединки, театральные премьеры, креативные вечеринки, творческие проекты. У ребят была возможность посещать различные творческие, познавательные клубы и спортивные секции.

- В Крыму было очень тепло. Такая чудесная солнечная погода. Я отдыхала в лагере «Арт-Квест», - делится впечатлениями школьница София Захарова. - Мне очень понравилась команда вожатых и аниматоров. Все они - креативные, творческие и инициативные. С ними было интересно, здорово и безумно весело. От поездки в Крым остались незабываемые эмоции и классные впечатления.

Помимо отдыха в лагере для юных сахалинцев были организованы увлекательные и познавательные экскурсии. Ребята посетили дельфинарий, музей Пиратов Черного моря, интерактивный парк Викингов и многие другие экскурсионные маршруты.

- Во время отдыха в лагере мы много купались, загорали, ездили на экскурсии, знакомились с местными достопримечательностями. Все экскурсии оставили в памяти много новых впечатлений и множество незабываемых моментов. Мне очень понравилось, - рассказывает о поездке в Крым школьник из Невельска Вячеслав Варганов.

Уже сегодня в Крым отправилась вторая делегация, это отличники учебы и ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Надо отметить, что в этой группе на отдых вылетают и юные курильчане.

- 22 и 23 июня на отдых в республику Крым мы отправляем очередную группу детей, - рассказывает заместитель министра образования Елена Бабина. - В ее состав вошло 260 ребят из Северо-Курильска, Курильска, Долинска, Макарова, Томари, Корсакова, Поронайска, Углегорска, Холмска и г. Южно-Сахалинска. Всего за лето в крымских лагерях и здравницах смогут отдохнуть 1200 юных сахалинцев и курильчан из всех муниципальных образований области.

Напомним, что бесплатные путевки на отдых в Крым получили ребята, которые заняли лидирующие позиции в рейтинге успешности учеников. Учитывались достижения в области культуры, спорта, участие в олимпиадах, конкурсах и фестивалях. Поездка островных школьников состоялась при поддержке правительства Сахалинской области.