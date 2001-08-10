Тихоокеанское
информационное агентство
25 Июня 2019
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В сахалинской рыбе вновь нашли глистов
14:28, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев зовут на бесплатные юридические консультации

 

Сахалинцев, которым необходима консультация юриста, приглашают в областную библиотеку. Мероприятие состоится 26 июня в 12.00, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на учреждение.

Работу с населением по вопросам гражданского права будут вести студенты юридических факультетов областных вузов совместно со специалистами из «Ассоциации юристов России».

Мероприятие пройдет в рамках акции «Библиотека на открытом воздухе».  Предварительная запись по телефону 8 (4242) 45-25-22. Вход свободный.

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