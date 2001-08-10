Единый день диспансеризации впервые прошёл в Южно-Сахалинске

Первый единый день диспансеризации провели в Южно-Сахалинске. Теперь проверить свое здоровье в поликлиниках можно и по субботам. Первыми нововведение внедрили медучреждения областного центра, а 29 июня пройти диспансеризацию в выходной день можно будет уже во всех районах Сахалинской области. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.

Ещё одно новшество – диспансеризацию теперь можно пройти и вечером в среду. В этот день пациентов будут принимать в кабинетах медпрофилактики до 20 часов.

- Чтобы охватить диспансеризацией и профилактическими осмотрами как можно больше жителей области, мы приняли решение о таком нововведении. Надеемся, что число желающих пройти этот осмотр будет расти. Все мы понимаем, что выявление заболеваний на ранних стадиях существенно увеличивает шансы на эффективное лечение, - отметил заместитель председателя регионального правительства Антон Зайцев.

Анонсы о появлении единого дня диспансеризации размещались в СМИ, к информированию жителей области подключились и поликлиники областного центра, поэтому первые пациенты появились на пороге медучреждений в девять утра. По словам главы сахалинского минздрава Владимира Ющука, первый единый день диспансеризации показал, что востребованность есть, люди идут в поликлиники.

- Будем активно информировать жителей области и о такой возможности, и о пользе диспансеризации, - сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Сахалинской области.

Жительница Южно-Сахалинска Татьяна Киселева узнала, что пройти осмотр можно в субботу и решила не откладывать посещение поликлиники.

- Посетителей в этот день меньше, все внимание - нам. Раньше пробовала и по будним дням на диспансеризацию приходить, но мне кажется, что так удобнее, - поделилась впечатлениями.

Пройти первый этап диспансеризации можно за 1,5 часа, объем обследований зависит от возраста. За это время специалисты могут выявить признаки онкологии, других опасных заболеваний, либо развеять соответствующие опасения. При малейших подозрениях пациента направляют на дополнительное обследование.