Японцы навестили могилы своих предков на Кунашире ⠀

Безвизовые обмены между гражданами Японии и жителями трех островов Курильской гряды — Кунашира, Шикотана и Итурупа, — начавшиеся в 1992 году, продолжаются. Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии Южно-Курильска, этот политический проект, поддерживаемый двумя внешнеполитическими ведомствами России и Японии, осуществляется по шести направлениям: поездки друг к другу больших делегаций (до 65 человек), обмен специалистами, спецгруппы для посещения японских кладбищ, мероприятия свободного посещения, поездки специалистов, работающих в учреждениях культуры и образования, а также поездки курильчан в клиники префектуры Хоккайдо для медицинского обследования и лечения. За 26 лет безвизовых обменов на российских Курилах побывало более 25 тысяч японских граждан, а с культурой и бытом Японии познакомились около 11 тысяч российских граждан, проживающих на Курильских островах.

На Кунашире двое суток провели 48 японских граждан преклонного возраста. Три человека были в возрасте 94 лет, десять — 80-90 лет, остальные — от 65 до 80 лет. Все они из шести префектур Японии, но в основном из округа Немуро соседнего Хоккайдо. Один гражданин не смог сойти на берег с борта судна "Этопирика" в силу возраста и плохого самочувствия.

Они прибыли на остров в рамках так называемого свободного посещения островов. На вахтовках гости проехали по местам своего бывшего проживания на Кунашире — побывали на территории двух водопадов, мыса Медведь, Рогачева и Петрова.